敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号ソロを放ったが、別アングル映像には思わず仰天してしまったパドレスファンが映り込んでいた。

背後で思わず立ち上がっていた。

7-2でリードする9回1死。大谷は松井裕樹投手の高めへの速球を強振。速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の打球は右中間席に飛び込んだ。

MLB公式Xは中継映像に加え、角度を変えた別アングル映像も公開。バックネット裏にいたパドレスのユニホームを着た子どもファンも口をぽかんと開け、思わず立ち上がっていた。

他にも審判目線、上部から俯瞰した映像を公開したMLB公式X。日本人ファンからは「なんだか今日スッキリした」「笑顔でホームに帰ってくる姿を観るのは嬉しいね」「色々な角度から…」「どのアングルから見ても最高」などの声がコメント欄に書き込まれた。



