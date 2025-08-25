ÅÄÃæÈþµ×¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±ÆÃæ¤Î¥Ó¥¥ËÆ°²è¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤¿?¡×¥Õ¥¡¥ó¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼
¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê23¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤éÊ¢¶Ú¤ËÎÏÆþ¤ë¤Î²¿¤Ç¤À¤í¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¾Ð¤Ã¤¿»þ¤ª¤Ê¤«¤°¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²«¿§¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±ÆÃæ¤È»×¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÄÃæ¤Ï¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Ë¤³¤ê¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤«¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡!?¡×¡Ö¤ß¤¯¤ê¤óÁé¤»¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤¿?¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£