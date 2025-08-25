¸¶ºÚÇµ²Ú¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¹©¾ìÌë·Ê¤ò´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö·Ê¿§¤âºÚÇµ²Ú¤Á¤ã¤ó¤âµ±¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡×
½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê21¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹©¾ìÌë·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸¶¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¹©¾ìÌë·Ê¤ò´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹©¾ìÌë·Ê¤Î¼Ì¿¿¤ä¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¡¢Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿²£´é¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹©¾ìÌë·ÊÁÇÅ¨¤À¤Í¡£¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÌë·Ê¤â¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤âÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö·Ê¿§¤âºÚÇµ²Ú¤Á¤ã¤ó¤âµ±¤¤¤Æ¤ë¡ÄÁÇÅ¨¡×¡Ö¹©¾ìÌë·Ê¤ËÌ¥ÎÏ´¶¤¸¤ë¥»¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡£Ãæ¿È¤Þ¤ÇÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£