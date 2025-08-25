Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ª¤Ê¤«¤Ç¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¶á±ÆÈäÏª¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡Âè2»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î½÷Í¥¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡Ê33¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ê¤ª¤Ê¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSummer ¡Æ25¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥°»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Í§¿Í¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡²ÏËÌ¤Ï21Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢23Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯5·î24Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÏËÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤æ¤³¤µ¤óËÜÅöÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤ªÂÎ¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£