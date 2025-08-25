米国がウクライナに対してロシア領土への攻撃が可能なミサイルの使用を事実上制限しているという報道があった。ウクライナ戦争の早期停戦に没頭するトランプ米大統領が交渉に障害となる変数を最小化するためにまたロシア側に立ったという指摘が出ている。

ウォールストリートジャーナル（ＷＳＪ）は２３日（現地時間）、２人の米当局者を引用し、「ウクライナが米国側に少なくとも一度は米国産長距離戦術ミサイル『エイタクムス（ＡＴＡＣＭＳ）』をロシア本土内の標的に使用させてほしいと要請したが、拒否された」と報じた。関連基調は今年の春から始まり、ウクライナのロシア本土攻勢を保留する結果として作用したという。

これに先立ち米国はバイデン政権だった２０２３年からエイタクムスをウクライナに段階的に提供した後、北朝鮮軍の派兵事実が確認されると、昨年１１月、このミサイルでロシア内部の標的を打撃できるよう使用制限を電撃的に解除した。トランプ大統領の執権時の平和協定を予想してロシアが攻勢を強める中、一種の圧力手段として解釈された。

当時、主要メディアが複数の匿名情報筋を引用しながらエイタクムスの制限解除を「長距離（ｌｏｎｇ−ｒａｎｇｅ）」ミサイル使用許可と明らかにした点も目を引いた。最大射程距離３００キロのエイタクムスは米陸軍作戦教理では長距離終審打撃用ミサイルと表現されるが、一般的に短距離弾道ミサイル（ＳＲＢＭ）に分類される。軍事専門家の間では「エイタクムスの打撃範囲を拡張させるような表現で米国がロシア内陸本土打撃の意志を表したのではないか」という声が出てきた。

しかしトランプ大統領の就任後に状況は変わった。ＷＳＪは「バイデン政権の承認でエイタクムスがウクライナに提供されたのは春が最後だった」とし「ウクライナは現在、少量のエイタクムスだけを持っている」と伝えた。エイタクムスがクルスク州などロシア本土を攻撃したという情報も今年に入って出ていない。

トランプ政権が前政権のエイタクムス使用指針を覆したのは、ロシアに平和交渉の開始を説得する動きと関係があると、ＷＳＪはみている。「バイデンがウクライナのロシア領内攻撃を許容したのは愚か」「我々はこの戦争を拡大し、さらに悪化させているだけ」など昨年のトランプ大統領の就任前の発言に言及しながらだ。

今回の措置に関連し、ＷＳＪは高官級の検討と承認手続きが新しく用意されたと報じた。コルビー国防次官（政策担当）が設計したこの手続きは、ウクライナが米国産武器または米国の部品が含まれた欧州産武器で長距離打撃をするにはヘグセス米国防長官の最終決裁が必要という内容を含む。その結果、米軍の標的データに依存する英国の長距離巡航ミサイル「ストームシャドウ」も使用できなくなっている。ウクライナは昨年エイタクムスに続いてストームシャドウでロシアを攻撃した。

このほかＷＳＪはコルビー次官が「ウクライナに対する追加弾薬支援に対する統制も強化した」とし、「中国抑止のための資源を管理するべきという問題意識から始まった構想」と説明した。ウクライナに支援可能な米軍の武器備蓄状況を緑・黄・赤の３種類に分類し、保有量が少ない黄・赤の場合はヘグセス長官が回収可能にするという内容だ。

ただ、トランプ大統領がロシアに対する停戦圧力を強めるために関連制限を解除する可能性があるという見方も出ている。ＷＳＪは「攻撃をせず戦争で勝利するのは不可能でもないかもしれないが、かなり難しい」というトランプ大統領の２１日のＳＮＳ投稿に言及した後、「トランプ大統領が考えを変える可能性がある」というホワイトハウス当局者の発言も紹介した。