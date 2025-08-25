ÇÐÍ¥¡¦¾®Àâ²È¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¤ÏÂç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤ò¡×
¡Ú»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡Û
Åâ¶¶¥æ¥ß¡¢Ãæ¹¾ÍÎ¤¤Î¤ªÁê¼ê¡Ä¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õº§¡×40Âå50Âå½éº§¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¤Î¾ò·ï
¡¡Ãæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¡ÊÇÐÍ¥¡¦¾®Àâ²È¡¿51ºÐ¡Ë
¡¡º£½©¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤ëÃæ¹¾ÍÎ¤¤µ¤ó¡£»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç¹¥¤¤ÊËÜ¤Èºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç1¤Ä¤º¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÏÆÉ½ñ¤Ë´Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÈÇ³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö½µ´©¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇMC¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½ñÉ¾¤Î¤ª»Å»ö¤ä¼«Ê¬¤Ç¤â¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢ËÜ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆÉ½ñ¤Î¤è¤µ¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤Ï»à¤Ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³©Àî¾Þ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤¬27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡ÖËÜ¤ÏÉô²°¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æº¤¤ë¡×¤È¸À¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âËÜÃª¤ËËÜ¤¬Áý¤¨¤Æ´ÉÍý¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥Þ¥ó¥¬¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬Â¿¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÅ»Ò¤ÇËÜ¤¬Çä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»æ¤ÎËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤ÏËÜ¤Î¸ÄÀ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÁõÃú¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¤ËÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¤ËÜ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¿È¤Î²ÁÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°¸«¤â´Þ¤á¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬ËÜ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ë°ú¤«¤ì¤ëÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢³°¸«¤â´Þ¤á¤¿²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤¤¤¤¤è¡×¤È¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÁõÃú¤äÂ¤ËÜ¤Ï¸«¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤ì¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¿È¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤È¡¢º£¤ÏËÜ°Ê³°¤Ë¸ä³Ú¤ä¼ñÌ£¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂ¿¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»þ´Ö¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥àµ¡¤â½¼ÅÅ¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤«¤ê¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÆÉ½ñ¤ò¸ä³Ú¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÆÉ½ñ¤Û¤É¥³¥¹¥Ñ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö±Ç²è¤Ê¤é2»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢ËÜ¤Ê¤é1½µ´Ö³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ÇÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¥¿¥¤¥Ñ¤â¥³¥¹¥Ñ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÆÉ½ñ¤ò´«¤á¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆâ¸þÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤â¹µ¼¼¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ó¤ÊÆÉ½ñ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2Ç¯Á°¤Î¿ÕÂ¡¼ðáç¤Î¼ê½Ñ¤Î»þ¤Ïºå¿À¤Î¾¡Íø¤¬»Ù¤¨¤Ë
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£µå¾ì¤Ç¤Î´ÑÀïÃæ¤Î²èÁü¤ò¤è¤¯SNS¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥íÌîµå¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é»Å»ö¤È³Ø¹»¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢²¿¤«¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤â¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌîµå¹¥¤¤Ë¡£¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºå¿À¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥íÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤â¤¦¥À¥á¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ3°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡×¤È¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Ë¿ÕÂ¡¤Î¼ðáç¤¬ÇËÎö¤·¤Æ¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Éô²°¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡Ãæ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌîµå¤ò¸«¤é¤ì¤ëÂÎÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ëºå¿À¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ä¤ÎÍ£°ì¤Î»Ù¤¨¤Ç¤·¤¿¡£ºå¿À¤ÎÏ¢¾¡¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ä¤é¤¤Æþ±¡À¸³è¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Âà±¡¸å¡¢¤Þ¤¿¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿»î¹ç¤â´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê9·î14Æü¡¢ÂÐµð¿ÍÀï¡Ë¡£¤½¤ÎÆü¤ÏºÇÃ»¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¡£ºÇÃ»¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶öÁ³Æ¹¾å¤²¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤²¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°ì²ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ºå¿À¤Î»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ìîµå¤Î·Ð¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯Åê¤²¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ïµå¼°¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È½é¤á¤Æ¸ø¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ïµå¼°¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤«¤éÆÃ·±¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÆÏ¤«¤º¡¢¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤¸¤ãº¤¤ê¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ïºå¿À¤ÎÍ¥¾¡»þ¤Ëµå¾ì¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¡£ÅìµþÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç»Å»ö¤Ç´ØÀ¾¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºå¿À¤¬±óÀ¬¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢9·î¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤ÊÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê»î¹ç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤âµï¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬º£½©Á´¹ñ¸ø³«¡ª
¡¡½©¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¤¬¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£26Ç¯Á°¤è¤êÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¡¢»à¤Ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£2Ç¯Á°¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¤¹¤°ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤è¤êÀèÇÚ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Ãæ¹¾ÍÎ¤¡Ê¤Ê¤«¤¨¡¦¤æ¤ê¡Ë¡¡1973Ç¯12·î¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£89Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡ÊÇò±©Ìï¿Î´ÆÆÄ¡Ë¤¬º£½©¡¢Á´¹ñ¸ø³«¡£