¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ºéÆä¡Ê25¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ£ºé¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡#BMW#XM¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹õ¤¤BMW¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¥´¥Ä¥¤¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤À¡×¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²ÚÔú¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤¼Ö¡×¡Ö½õ¼êÀÊ¾è¤»¤Æw¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ºé¤Ï23Ç¯8·î¡¢2»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£7·î23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢4¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¡×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£