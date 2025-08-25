»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éŽ¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ4Ëü±ßÂæŽ£¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ³ôŽ¢Ï¢Æü¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·Ž£¤ò´î¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥ï¥±
¢£·Êµ¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼³ô¹â¡©
Ç¯½é¤«¤é8·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç³ô²Á¤ÏÌó13¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£À¤³¦·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¤¬¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤ÊÃæ¡¢³ô²Á¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¾å¾º´ðÄ´¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤ÎÆüËÜ³ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤¬Â®¤¤¡£¡Ö·Êµ¤¸ºÂ®²¼¤Î³ô¹â¡×¤Ë¤ä¤ä°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤ÄÅê»ñ²È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸ÄÊÌ¤Î»Ô¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î´Ú¹ñÁí¹ç»Ø¿ô¡ÊKOSPI¡Ë¡¢¥É¥¤¥ÄDAX»Ø¿ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï20¡Á30¡óÄøÅÙ¤È¹â¤¤¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤â2¥±¥¿Âæ¤Î¾å¾º¤À¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤ÙÆüËÜ³ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¤¡£³¤³°Åê»ñ²È¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ³ô¤Ï½ÐÃÙ¤ì¡×¤È±Ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÆüËÜ³ôÇã¤¤°ÕÍß¤Ï²¢À¹¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Î¶âÍ»¾ðÀª¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤¹¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬ºÆÇ³¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤º¡ÖÄ´À°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³ô²Á¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¤Ë»ñ¶â¤ÏÍ¾¾ê¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ë»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ñ¶âÍ¾¾ê¤Ç¤â¡¢¾Íè¤ÎºâÀ¯°²½·üÇ°¤«¤é¼çÍ×¹ñ¤Î¹ñºÄ²Á³Ê¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃµîË¡Åª¤Ë¡¢¼çÍ×¤ÊÅê»ñ²È¤Ï³ô¼°¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âç¼ê¤ÎÅê»ñ²È¤Ï·Êµ¤²óÉü¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢·Ê¶·´¶¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¹ñ¤Î³ô¤òÇã¤¤Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢7·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ³ô¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢³ô²Á¾å¾º¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞÂ®¤Ê¤³¤È¤À¡£¾å¾ºÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¤Ê¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë³ô²Á¤ÎÄ´À°¤Ï¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£À¤³¦Åª¤Ë³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÍ×°ø
4·î¾å½Ü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÁê¸ß´ØÀÇÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ì»þ¡¢À¤³¦Åª¤Ë³ô²Á¤ÏÂç¤¤¯Ä´À°¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î³ô²Á¤ÎÌá¤ê¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£Âç¼êÅê»ñ²È¤Ï¡¢³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ìÀÆ¤Ë³ô¼°¹ØÆþ¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹ñºÄ¤Î²Á³Ê¤Ï²¼Íî¡Ê¶âÍø¤Ï¾å¾º¡Ë¤·¤¿¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤â¡¢10Ç¯¤ä30Ç¯¹ñºÄ¤ÎÎ®ÄÌÍø²ó¤ê¡ÊÄ¹´ü¶âÍø¡Ë¤Î¾å¾º¤ÏÁ¯ÌÀ¤À¡£¶âÍø¾å¾º¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°·üÇ°¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂç·¿¸ºÀÇ¡¦ºÐ½Ðºö¤ÇÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î°²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á²¤½£¤Î¼çÍ×¤Ê¹ñ¤Ï¡¢·Êµ¤»É·ã¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ñËÉÂÎÀ©¤ÎÁý¶¯¤Î¤¿¤á¡¢ºâÀ¯¶Û½Ì¤«¤éºâÀ¯»Ù½Ð³ÈÂç¤ËÀ¯ºö¤ÎÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«¸øÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤¬ÇÔËÌ¤·¡¢¤Ð¤é¤Þ¤·¿¤ÎÀ¯ºö¤¬¿Ê¤ßºâÀ¯°²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñºÄ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¶ä¹Ô¡¦Ç¯¶â¡¦À¸Â»ÊÝ¤äÂç¼ê¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤Éµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ï¹ñºÄ¤òÇã¤¤Áý¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Åê»ñ»ñ¶â¤¬¾ÃµîË¡¤Ç»Ä¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤Ø
Êª²Á¾å¾º·üÇ°¤â¹ñºÄÊÝÍ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇ¤¬´ë¶È´Ö¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³Ê¤Ë¾å¾º°µÎÏ¤ò¤«¤±»Ï¤á¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Ø¤Î¥³¥¹¥È¤ÎÅ¾²Ç¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤í¤¦¡£¹È³¤¤Ç¤Î¾¦Á¥¹¶·â¤Î·ã²½¤â¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Îº®Íð¤äÀ¤³¦Åª¤ÊÊª²Á¾å¾ºÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·Êµ¤¤Î²¼»Ù¤¨¤Ë¶âÍ»´ËÏÂ¤ò³È½¼¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£À¤³¦Åª¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤Ï¤À¤Ö¤Ä¤µ¤Ì£¤À¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÍø¾å¤²¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤äÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼Â¹Ô¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£8·î¾å½Ü°Ê¹ß¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¸ÛÍÑÅý·×¤Î°²½¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍø²¼¤²½Å»ë»ÑÀª¤Ë¤è¤êÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
Åê»ñ»ñ¶â¤ÏËÉÙ¤À¤¬¡¢ºâÀ¯°²½¤äÊª²Á¾å¾º¤Î·üÇ°¤Ï»Ä¤ë¡£¼çÍ×Åê»ñ²È¤Ï¡¢¾ÃµîÅª¤Ë³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£AI´ØÏ¢Ê¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹ÌÃÊÁ¤ÎÂ¿¤¤ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç´Ú¹ñ¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î³ô¤òÊª¿§¤¹¤ëÅê»ñ²È¤ÏÁý¤¨¤¿¡£
¢£´Ú¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼¡¤¬ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿
¸½ºß¡¢´Ú¹ñ¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î·Ê¶·´¶¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥·¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤Î¼ºÇÔ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Ê¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢ÀÐÌý²½³Ø´ë¶È¤ÎBASF¤È¡¢¼çÎÏ´ë¶È¤Î¶È¶·¤Ï¸·¤·¤¤¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¼ê´ë¶È¤Î¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦´Ú¹ñ¤Î³ô¤ÏÇã¤ï¤ì¤¿¡£
Âç¼êÅê»ñ²È¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î¸£°úÌò¤ÎAI´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Öº£¤Ï·Êµ¤¤¬°¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì²óÉü¤¹¤ë¡×¤È¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ³ô¼°¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä´Ú¹ñ¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¹ñ³ô¤ÏÇã¤ï¤ì¤¿¡£
7·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÆüËÜ³ô¤Ë»ñ¶â¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ëÅê»ñ²È¤ÏÁý¤¨¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ³ô¤Î½ÐÃÙ¤ì´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¡£À¤³¦¤Î¼çÍ×Åê»ñ²È¤Ï¡¢ÆüËÜ³ô¤òÀ¤³¦¤Î·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¤¬¾å¸þ¤¯¤È¡¢ÆüËÜ³ô¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤òÃ©¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Î4Ëü3714±ß
¤¿¤À¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«Î§Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£ºòÇ¯8·î¡¢ËÜÇ¯4·î¡¢À¤³¦Åª¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¶ÉÌÌ¤ÇÆüËÜ³ô¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡£
4·î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ÇÀ¤³¦¤Î³ô²Á¤¬²¼¤²¤¿¸å¡¢´Ú¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Î³ô²Á¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃÍ¤òÌá¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ³ô¤ÎÌá¤ê¤ÏÆß¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢7·î22Æü¤ËÆüÊÆ¤¬´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç°ìÃ¶ÂÅ·ë¤¹¤ë¤È¾õ¶·¤ÏÊÑ²½¤·¤¿¡£³ô²Á¤Î½ÐÃÙ¤ì¤«¤éÆüËÜ³ô¤ò³ä°Â¤È¹Í¤¨¤ëÂç¼êÅê»ñ²È¤ÏÁý¤¨¤¿¡£
7·îËö¤«¤é8·îÁ°È¾¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï´Ú¹ñKOSPI¤äÆÈDAX¡¢ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£½ÐÃÙ¤ì´¶¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿Åê»ñ²È¤ÎÇã¤¤¤Ï¡¢ÄÉ¿ï¤ÎÇã¤¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤«¤éÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ê¤É¤ò¶õÇä¤ê¤·¤¿Åê»ñ²È¤Ï¡¢Çã¤¤Ìá¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÏ¢º¿È¿±þ¤¬µ¯¤¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï8·î12Æü¤Ë¤Ï4Ëü2718±ß¡¢13Æü¤Ë4Ëü3274±ß¡¢18Æü¤Ë¤Ï4Ëü3714±ß¤ÈÁê¼¡¤¤¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖË½Áö¡×¤Ï¹â¥ê¥¹¥¯
7·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¡¼¥à³ô¡Ê¤Ï¤ä¤ê³ô¡Ë¤ÎµÞÆ¤â¤ª¤¤¿¡£¥ß¡¼¥à³ô¤È¤Ï¡¢SNS¤Ç¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤ÆÇã¤¤¤Ë²ó¤ê¡¢³ô²Á¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇµÞÆ¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ò¤¤¤¦¡£µÞÂ®¤Ê³ô²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÀÓ·üÇ°¤«¤é¶õÇä¤ê¤·¤¿¥ß¡¼¥àÌÃÊÁ¤òÇã¤¤Ìá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÂç¼êµ¡´ØÅê»ñ²È¤â¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á³ô²Á¾å¾º¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤À¡£À¤³¦·ÐºÑ¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê·Êµ¤¤Î²óÉü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤Ë·üÇ°ºàÎÁ¤ÏÂ¿¤¤¡£´ØÀÇ¤ÏÀ¤³¦¤Î´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î°²½Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¸ºÂ®¤ÈÊª²Á¾å¾º¤ÎÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¹â¤¤¡£Âç·¿¸ºÀÇË¡°Æ¤Ï¡¢ºâÀ¯°²½¡¢ÃæÄã½êÆÀÁØ¤Î¾ÃÈñ¸º¾¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
ÍèÇ¯4·î°Ê¹ß¤Ë¸ºÀÇ¤Î¸ú²Ì¤¬È¯¸½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£³ô²Á¤Î¾å¾º¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤¿¡£¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ìÄê¤À¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶â¤Î¼è°ú¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÊÆ¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£
¢£¸«¤«¤±¤À¤±¤Î³ô²Á¾å¾º¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÐÃæÍ¢½Ð¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËÃæ¹ñÇä¤ê¾å¤²¤Î15¡ó¤òÀ¯ÉÜ¤ËÇ¼¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¡£Ë¡Åªº¬µò¤â¼¨¤µ¤º¡¢´ë¶È¤Ë¼ý±×¤Î°ìÉô¤òÀ¯ÉÜ¤¬µá¤á¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨À¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤Î·Ê¶·´¶¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Î¸å»ÏËö¤ÎÃÙ¤ì¤Ç¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£¤ï¤¬¹ñ¤¬·Ð¸³¤·¤¿°Ê¾å¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤âÂ¿¤¤¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ä¥æ¡¼¥í·÷¡¢¥¢¥»¥¢¥óÃÏ°è¤Î¿·¶½¹ñ¤Î·ÐºÑ¤ò²¼²¡¤·¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ³ô¤Î¾å¾º¤Ï¡¢Â¸µ¤Î·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Áê¾ì¤Î²áÇ®´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ê³ô²Á¾å¾º¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê³ô²Á¤ÎÄ´À°¤Ï¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£
----------
¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ê¤Þ¤«¤Ù¡¦¤¢¤¤ª¡Ë
Â¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø
1953Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥ê¥ó¥Á¼Ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ËÜ¼Ò½Ð¸þ¡£¤ß¤º¤ÛÁí¸¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¢¿®½£Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡¢Ë¡À¯Âç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÂ¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø ¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ë