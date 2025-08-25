ソシエダ久保建英、エスパニョールに引き分けも「ボールを受けるたびに何かが起こり、相手に緊張やミスを引き起こした」と現地評価

スペイン1部レアル・ソシエダで4年目のシーズンを迎えた日本代表MF久保建英。

16日に行われたバレンシアとの開幕戦ではいきなり初ゴールを記録した。

スペイン紙『Estadio Deportivo』は、「久保はバレンシアにとって大きな頭痛の種だった」としており、24日のエスパニョール戦に向けた会見でも久保についての質問が飛んだという。

久保はエスパニョールとの第2節に先発フル出場。チームは2点差を追いつき、2-2の引き分けに持ち込んだ。

スペイン紙『Mundo Deportivo』は、右ウィングとしてプレーした久保を「彼にとって最高の試合ではなかったが、重要な存在ではあった。ボールを受けるたびに何かが起こり、相手に緊張やミスを引き起こした。序盤に右足でのゴールチャンスがあったほか、右足でのいいクロスがあり、終盤の攻撃にも絡んだ」と評価していた。

ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督は、1点差に迫るゴールを決めたアンデル・バレネチェアを「アンデルはタケ（久保）のようにチャンスを作り出してくれた。彼らは隠れない選手たちだ。彼らが絡むと何かが起きる」と讃えている。

開幕から2試合連続引き分けとなったソシエダは、30日の第3節で昇格組のオビエドと対戦する。