¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ6²ó¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ¡Ê8ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æ¤«¤é¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö45¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢2ÆÀÅÀ¡£¾¾°æ¤Ï1²ó¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï8¡½2¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÏ¢¾¡¤¬5¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4¡½3¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤ò³°¤ì¤¿¡£