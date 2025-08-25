¡È¼Â·»¡ÉTXT¡¦¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¤â¿´ÇÛ¤·¤½¤¦¡ÄKep1er¡¦¥Ò¥å¥Ë¥ó¥Ð¥Ò¥¨¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼Æ©¤±Æ©¤±¤ÎÂçÃÀ°áÁõ¡ÚPHOTO¡Û
TOMORROW X TOGETHER¡¦¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¤ÎËå¤Ç¡¢Kep1er¤Î¥Ò¥å¥Ë¥ó¥Ð¥Ò¥¨¤¬ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈK-POP·»Ëå¡É¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¡õ¥Ò¥å¥Ë¥ó¥Ð¥Ò¥¨¤Î¶ØÃÇ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¥Ò¥å¥Ë¥ó¥Ð¥Ò¥¨¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖLet me see you poppin¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤Ä¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ë¥Ò¥å¥Ë¥ó¥Ð¥Ò¥¨¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¡¢ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥å¥Ë¥ó¥Ð¥Ò¥¨¤¬½êÂ°¤¹¤ëKep1er¤Ï¡¢8·î19Æü¤Ë7th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBUBBLE GUM¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£