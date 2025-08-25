Àì¶È¼çÉØ¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ã¯¤Ç¤âÊÝ°é±à¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢1ºÐ¤Î»Ò¤òÍÂ¤±¤Æ¼«Ê¬»þ´Ö¤òºî¤ë¡×¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î¡©
¸½¹Ô¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ÜÀß
¸½¹Ô¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¶èÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1ºÐ¤ä2ºÐ¤ÇÄ¹»þ´ÖÍÂ¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï½¢Ï«¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¼Â»Ü¤ÎÌÜÅª
Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎÉ¼Á¤ÊÀ®°é´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÏ°è»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËËÜÀ©ÅÙ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çË¡¤Î¿·¤·¤¤µëÉÕ¤¬³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ì»þÍÂ¤«¤ê»ö¶È¤¬¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ÎÉ¬Í×À¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ ¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÍÂ¤«¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÆÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¸ÉÎ©´¶¡¢ÉÔ°Â´¶¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÊÝ°é¼Ô¤ÎÀÜ¤·Êý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤ÈÈ¯Ã£¤Î¸½¾õ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¼«¿È¤¬¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¤ÎÍøÍÑÍ×·ï
¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Î½¢¶È¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢0ºÐ6¥ö·î～Ëþ3ºÐÌ¤Ëþ¤ÇÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢·î10»þ´Ö¤ÎÏÈÆâ¤ò»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç½ÀÆð¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÞÉ½2¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤ª¤à¤Í1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê300±ß¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢½»½êÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Î¾å¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÞÉ½2
¤Þ¤È¤á
Àì¶È¼çÉØ¡ÊÉ×¡Ë¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤â¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ1ºÐ¤ä2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤Î¾å¸Â¤¬·î10»þ´Ö¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤ÊÍøÍÑ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Íµ¤»ÜÀß¤ÏÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤¤¡¢À©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¿Æ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ä»Ò¤É¤â¤Î¼Ò²ñÀ°éÀ®¤ËÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÅµ
¡Ê¢¨¡Ë¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ ¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ ¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¿·À©ÅÙ¡×
¿ùÊÂ¶è ¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡ÊÆý»ùÅùÄÌ±à»Ù±ç»ö¶È¡Ë
²£ÉÍ»Ô ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡ÊÆý»ùÅùÄÌ±à»Ù±ç»ö¶È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô ÊÝ°é½êÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡ÊÆý»ùÅùÄÌ±à»Ù±ç»ö¶È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½©ÅÄ»Ô¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡ÊÆý»ùÅùÄÌ±à»Ù±ç»ö¶È¡Ë
»¥ËÚ»Ô ¤µ¤Ã¤Ý¤í»Ò°é¤Æ¾ðÊó¥µ¥¤¥È »¥ËÚ»Ô¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ
¼¹É®¼Ô : ¼Ä¸¶¤Þ¤Ê¤ß
1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢CFPÇ§Äê¼Ô¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢´ÉÍý¶ÈÌ³¼çÇ¤¼Ô¡¢Âè°ì¼ï¾Ú·ô³°Ì³°÷¡¢ÆâÉô´ÉÍýÀÕÇ¤¼Ô¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î