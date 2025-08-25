HEAVEN Japanの新作カタログ♡秋冬コレクションで適正下着を発見

自分の体に合う下着を探すのは、女性にとって永遠のテーマ。そんなお悩みに寄り添うHEAVEN Japanから、2025年秋冬の新ブランドカタログが登場しました。「Noble」をコンセプトに掲げた今回のコレクションは、気高い美しさを引き立てるカラーや新サイズが豊富にラインアップ。さらに新素材を使用した地球にも体にもやさしいブラも仲間入りし、これまで以上に幅広い女性の心と体にフィットする内容となっています。

新色&サイズ追加でより幅広く

人気No.1の「ビスチェリーナ」には、2025年秋冬モデルとしてブラウンとディープネイビーが新登場。

これまでKカップまでだったサイズ展開も、L・Mカップが追加され、より多くの女性が理想のフィット感を体験できるようになりました。

また、ホールド力抜群の「元祖脇肉キャッチャー（レッド）」からはアンダー60のC～Iカップが7サイズ追加予定。

さらにナイトブラ「夜寄るブラ」には、カップ容量が大きいSGGG～4LGGGが仲間入りし、寝ている間も安心のサポートを叶えます。

【再販決定】セーラームーンの世界を纏えるVHFコラボアクセサリー

地球にやさしい「どんとこいブラ」

新デザイン「どんとこいブラ ナチュリー」は、天然由来のパルプから作られたテンセル™モダールを使用。シルクのような光沢となめらかさを持ちながら、環境にも配慮した素材でつくられています。

肌にやさしいだけでなく、E～Mカップのアンダー95・100サイズが18サイズも追加され、より多様な体型に対応。やさしい着け心地を求める方にぴったりのアイテムです。

サイズ選びをサポートする工夫

カタログでは、ホック位置や脇肉の有無など、体型や骨格に合わせたサイズ選びの目安を分かりやすく掲載。さらに4タイプの体型別着用写真を紹介しており、自分の着用イメージが湧きやすいのも嬉しいポイント。

無料で請求できるカタログにはオリジナルメジャーも付属し、自分で採寸が可能です。LINEやメール、電話、Zoomでの無料カウンセリングも行っており、初めての方も安心してサイズを選べます。

あなたに寄り添う下着選び

HEAVEN Japanの秋冬カタログは、デザイン性と機能性を兼ね備えた新作に加え、これまで以上に豊富なサイズ展開が魅力。

ビスチェリーナの新色や、環境にも優しいどんとこいブラ ナチュリー、さらに夜寄るブラの新サイズなど、すべての女性の「正直なカラダ」に応えるラインアップが揃っています。

採寸サポートや無料カウンセリングも用意されているので、下着選びに迷ったらぜひ手に取って、自分らしい美しさと快適さを叶えてください♪