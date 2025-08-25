福岡県八女市出身の写真家・映像ディレクター、藤木ケンタさん（55）＝東京＝が、故郷の姿を撮りためた写真展を市役所1階の情報発信コーナーで開いている。母親の認知症発症をきっかけに、帰省した八女で故郷の美しさを再認識。世界に目を向けてきた写真家が、実は足元にあった地元の魅力に気付き、世界に発信したいと思い始めたという。

同市黒木町出身。八女高（筑後市）を卒業して東京の専門学校でファッションデザインを学び、CM制作会社などで写真や映像制作の技術を磨いた。

2011年、世界一周の旅へ。ヒマラヤ、中東、アフリカ、南米などの約30カ国を1年かけて周り、風景と人々の暮らしを活写した。国内でファッション系などの仕事をする傍ら、海外での撮影を続け、15年の日経ナショナルジオグラフィック写真賞で優秀賞を受賞。東京を中心に写真展も開催している。

母親の異変に気付いたのは4年前。同じ事を何度も言ったり、泥棒に入られたと勘違いしたり。軽度の認知症と分かり、ヘルパーの手配や自宅の片付けなどで帰省が頻繁になった。そんな時、気分転換に出かけた山登りでの光景が心に染み、写真を撮りためるようになった。

「八女って本当に美しい。みなさんに見てほしい」。広大な茶園、澄んだ星空、矢部川の清流、長い歴史を持つ神社など、八女の自然や伝統を象徴する15点を市役所に展示した。

これとは別に、近くの旧八女郡役所では世界で撮った30点を展示している。「海外からは対立や争いの情報ばかりが入ってくるが、行ってみると、優しい人々が平凡に暮らしていることが分かる」と言う。

八女と世界をつなぐ意味で、写真展を2本立てにした。「八女を世界に発信すると同時に、世界のことを日本の人に知ってもらいたい」。29日まで、入場無料。

