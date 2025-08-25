¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ªÌü»ËÏº¤ÎÂâÉþ»Ñ¡¡ÑÛ¡¹¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤ÇÏÃÂê¡Ö¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥°¥Ã¥º´õË¾¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¡¦Ìü»ËÏº¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£µ®½Å¤Êµ´»¦Ââ»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ªµ´»¦Ââ»Î»Ñ¤ÎÌü»ËÏº¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡º£ºî¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÌü»ËÏº¤À¤¬¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âµ´»¦Ââ»Î¤ÎÉþ¤òÃå¤¿»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤°ìËç¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌü»ËÏº¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê µ´¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í µ´»¦Ââ¤ÎÂâÉþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂ¼ÅÄ¤È¤ÎÍí¤ß¤Ï·ãÆ®¥·¡¼¥ó¤Î¹ç´Ö¤Ç¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌü»ËÏº¤ÎÂâÉþ»Ñ¤Î¥°¥Ã¥º´õË¾¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë½ÐÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
