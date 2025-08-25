100ËüÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿ð¨ÀÐ¤ò¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯½ªÎ»
´õ¾¯À¤Î¹â¤¤ð¨ÀÐ¤ò¡¢¤½¤ÎÏÓ¤Ë¡£
100ËüÇ¯¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¿ÀÈëÅª¤ÊÌÏÍÍ¤ò»ý¤Äð¨ÀÐ¤òºï¤ê½Ð¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¡£
ÃÏµå¾å¤Ç¤ÏºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¥¦¥£¥É¥Þ¥ó¥·¥å¥Æ¥Ã¥Æ¥ó¹½Â¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢machi-ya¤Ç¤Î¸ø³«½ªÎ»´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥à¥ª¥Ë¥Ê¥ë¥¹¥¿ð¨ÀÐ
¡Ö¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëð¨ÀÐ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥à¥ª¥Ë¥Ê¥ë¥¹¥¿ð¨ÀÐ¡£È¯·¡¤¬º¤Æñ¤ÊËÌ¶Ë·÷Æâ¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Î®ÄÌÎÌ¤¬Èó¾ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÛÊª¤Ç¤¹¡£
¥à¥ª¥Ë¥Ê¥ë¥¹¥¿ð¨ÀÐ¤Ï¡¢¥¦¥£¥É¥Þ¥ó¥·¥å¥Æ¥Ã¥Æ¥ó¹½Â¤¤òÈþ¤·¤¯´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥»¥ì¥Ö¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¡£
µþÅÔÈ¯¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉKNIS¡Ê¥Ë¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ÕÊÌ½ñ¤ÇÀµ¼°¤ËËÜÊª¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¡¢ÂÑÉå¿©À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¥µ¡¼¥¸¥«¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹316L¤òºÎÍÑ¡£°åÎÅÍÑ¹©¶ñ¤Ê¤É¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Ç¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥×¥ì¡¼¥È·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ö¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥à¥ª¥Ë¥Ê¥ë¥¹¥¿ð¨ÀÐ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥×¥ì¡¼¥È·¿¤òºÎÍÑ¡£
Éý6mm¤Î¤Û¤É¤è¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¡¦½÷ÀÌä¤ï¤ºÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹©¶ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤¯3ÃÊ³¬¡Ê18cm¡¦19.4cm¡¦20.8cm¡Ë¤Î¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3¤Ä¤Î¥³¥Þ¤òÁõÈ÷¡£
ÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¡£¹¥¤ß¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ë¿ÀÈëÅª¤ÊÌÏÍÍ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Êµ±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó°î¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê°ïÉÊ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢¤ªÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
>> ±§Ãè¤òÎ¹¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¿ÀÈëÌÏÍÍ¡ª100 ËüÇ¯Á°¤Îð¨ÀÐ¡Ö¥á¥Æ¥ª¥é¥¤¥È¡×¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
Image: lime214
Source: machi-ya