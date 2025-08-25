◇ナ・リーグ ドジャース8―2パドレス（2025年8月24日 サンディエゴ）

ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦で4発8得点の一発攻勢で逆転勝利。わずか1日で同率首位に再浮上し、地区優勝へのマジック31が点灯した。

連敗して迎え、負ければ首位パドレスとのゲーム差が2に開く大一番で勝利をつかみ、指揮官は「非常に大きなこと。我々はこのシーズン、シリーズを勝ち越しまし）し、彼ら（パドレス）は今日の試合に入る前に大きな勢いを持っていた。そうした中で、我々の選手たちがなんとか自分たちの力で状況を切り抜け、順位表で並んだ状態で終われたのは大きな収穫」と同率首位再浮上、さらにパドレスとの直接対決を今季9勝4敗と大きく勝ち越して終えたことに手応えを口にした。

また、「ヤマモトが今日も素晴らしいピッチングをしてくれた。必要な場面でしっかりと投げ、要所でピッチを決めてくれた」と6回2失点と力投した先発・山本由伸を評価。「さらに、彼がきちんと援護点をもらえたのもよかった」と登板した試合で打線の援護があったことも大きいとうなずいた。

山本に関しては「彼は本当にメンタルが強い選手。大舞台や重要な試合になると、まるで“キラー（勝負師、殺し屋のように冷徹な勝負強さを持つ選手）”のように姿を現す」と独特の言い回しで称賛。「ビッグゲームで必ず期待に応えるパフォーマンスを見せてくれる。今日もまさにその通りで、我々が必要としていたもう一つの“良い投球”をしてくれて、しっかり役割を果たしてくれました」と賛辞の言葉を並べた。