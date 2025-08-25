もうSSDで手軽に解決する時代。

おそらく世界中のスマホユーザーが悩んでいるであろう、スマホの写真や動画どうやってバックアップする？問題。

PC、NAS、外付けHDD、外付けSSD、SDカード…など選択肢はたくさんありますけど「手軽さ」重視ならこれがいいんじゃないかな。バッファローのUSB-AでもUSB-Cでも直接ぶっ刺せるSSDの新モデルです。

厚いケースでも干渉しない。バックアップアプリも配布（無料）

Image: バッファロー

USB-C端子側は、出っ張った構造になっているので厚めのスマホケースを装着したままでも使えるのがポイント。小型のSSDだとこの辺を気にしている製品少ないので、嬉しい配慮ですねー。

また、バッファローは無料の「写真バックアップ」アプリを配信していて、こちらのアプリでiPhoneの写真・動画を簡単にバックアップすることもできます。

PC持ってないけど写真や動画でパンパンになったiPhoneのストレージをなんとかしたい…って時に大活躍するんじゃない？

PCとの写真受け渡しも快適、容量は最大2TB

Image: バッファロー

おっと、スマホバックアップに限定せずとも、スマホの写真・動画をPCに受け渡したい時などにも便利ですねー。USB-Aも備わっているので、ノートPC・デスクトップPC問わず直接ぶっ刺せます。

モデルと容量は…

・SSD-SDHU3シリーズ（250GB／500GB／1TB／2TB） 読み込み：約1,050MB/s 以上 書き込み：約950MB/s以上（2.0TB/1.0TB/500GBモデル）、約900MB/s以上（250GBモデル） ・SSD-SDU3シリーズ（250GB／500GB／1TB／2TB） 読み込み：約600MB/s 以上 書き込み：約500MB/s以上

となっています。9月上旬発売予定で価格はオープン。

スマホのバックアップ目当てなら、読み込み約600MB/sのSSD-SDU3シリーズで十分そうですね。上位モデルより控えめですけど、HDDやNASに比べれば十分高速ですし！

スマホのストレージ不足を解決する。そのひとつの選択肢として覚えておきましょう。

Source: バッファロー