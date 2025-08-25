NZ首相 NZ中銀は50bp引き下げるべきだった、総裁に積極的になるよう提案したことを明かす NZ首相 NZ中銀は50bp引き下げるべきだった、総裁に積極的になるよう提案したことを明かす

リンクをコピーする みんなの感想は？

NZ首相 NZ中銀は50bp引き下げるべきだった、総裁に積極的になるよう提案したことを明かす



NZのラクソン首相は、NZ中銀は政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート（OCR）を50bp引き下げるべきだったと語った。



ラクソン首相は、個人的にはNZ中銀は積極的な措置を講じるべきだったと思う。金利決定前にホークスビーNZ中銀総裁と経済動向について議論した際、より積極的な姿勢を取るべきだと提案したという。私は中央銀行に意見を述べることはできるが、中央銀行の独立性を尊重していると付け加えた。



NZ中銀は先週OCRを25bp引き下げたが、50bpの大幅な引き下げについても議論した。中銀最新予測ではあと2回の25bp引き下げが示唆されており、予想以上のハト派な会合を受けNZドルは一時急落した。

外部サイト