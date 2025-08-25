¥É¥ëÇã¤¤Ìá¤·¡¢Æü·ÐÀèÊª¾å¾º¼õ¤±±ßÇä¤ê¤â¡¡¥É¥ë±ß147.30±ßÂæ
¥É¥ë¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤Ç¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤¬Íø²¼¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¤¬¿Ê¤ó¤À¡£½µÌÀ¤±ÅìµþÄ«¤Ï¥É¥ë¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Íø²¼¤²´üÂÔ¤ÇÊÆ³ô¤¬ÂçÉý¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æü·ÐÀèÊª¤âÂçÉý¹â¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¹â¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Î±ßÇä¤ê¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.30±ßÂæ¤Ë¾å¾º¡£
