元日本テレビのフリーアナウンサー笹崎里菜（33）が24日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。テレビ局アナウンサーに「向いていない」と自覚していたことを明かした。

番組には、日本テレビを23年末に退社した笹崎、昨年6月に退社した尾崎里紗（32）、TBSを昨年3月に退社した宇内梨沙（33）のフリーアナウンサー3人が出演。笹崎と尾崎は日テレ同期入社で「何でも話す仲」であることや、笹崎と宇内は入社前から知り合いで、「タコパ」をしながらM−1グランプリを見た経験があることも紹介された。

手相占いの大串ノリコ氏から、「みなさん、元（テレビ局）アナウンサーじゃないですか。星回り的に、宇内さんと尾崎さんは話すことが天職だったりするんですよ。でも笹崎さんだけちょっと違って、笹崎さんは“ただの目立ちたがり屋”」とド直球で指摘。笹崎は、両手で口元を押さえて「ええっ？」と動揺し、尾崎と宇内も爆笑してスタジオにも笑いが起きた。大串氏から「アナウンサーは別にそんなに向いてないかな」とかぶせられ、笹崎は苦笑しつつも「でも、分かります。私、向いてないな、と思うことしかなくて」と認めた。

笹崎は続けて日テレ時代を振り返るように「なんで自分ここにいるんだろう、と思うことが本当に多くて、しゃべることは確かに好きなんだけど、誰かが書いてくださった原稿を読むって言うのが、すごく…」と語ると、大串氏も「そうですよね。自分のオリジナルを入れたくなる」と同調。笹崎は「そう！そうなんです！」とうなずいた。

笹崎は「だからロケは大好きだったんですけど、自分の言葉でしゃべって、自分のやりたいようにやる、というのが本当に好きで」と回想。「だから、誰かに憧れていますか、とか誰みたいになりたいですか、と言われるといなくて。というのは自分が一番、一番最初がいい、というのがあるので、オンリーワンでいたい」と本音を漏らすと、我に返ったように「恥ずかしい！言葉で説明するとなかなか…」と照れ笑いを浮かべた。

大串氏からは「いいですよ、独立向いてますね」と、出世やステータスアップ、向上心や忍耐力など独立に相性の良いことを示している手相であることも告げられた。笹崎は「良かった。安心しました」と安堵（あんど）しながら「ただの目立ちたがり屋じゃない、ってことですよね」と笑って確認。大串氏から「目立ちたがり屋っていうのはあるけど、自然と目立っちゃうというのはある」と言われると、笹崎は「学生の時から何もしなくても先生に怒られちゃったり、自分はそうじゃないのに勝手に注目されるのはよくあった」と振り返った。