「この人、仕事ができるな」は、毎日のメールで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

その答えは「件名」。メールの本文以上に、件名には“仕事ができるかどうか”が表れます。相手にとってわかりやすい件名をつけているかどうか。これが大きな違いになるのです。この記事では、「気のきいた件名」のつけ方をご紹介します。

件名は具体的に書く

件名をつけるときは、相手の受信箱を想像します。たとえば、経理担当者宛に「請求書をお願いします」という件名ではどうでしょう。先方の受信箱は同じような用件であふれているはず。せめて、

請求書のお願い（○○社）

としてほしいものです。このように、件名に日時や社名、製品名、事業名などを入れると、わかりやすくなります。ただし、長くなると全体が表示されなくなるので注意。また、「お願い」「お礼」など具体性のない件名は×です。

気のきいた件名のつけ方

気のきいた件名の条件は、次の3つです。

---------------------------------

・相手の受信箱の中で他のメールと区別がつく

・長すぎない（重要な部分が隠れてしまわない長さ）

・具体的で、わかりやすい

---------------------------------

ほかに、できる工夫としては次のようなものがあります。

［ヘッドを入れる］

件名の頭に用件を明確にするキーワードを入れる。

---------------------------------

【○○商事】打ち合わせのお願い

【訂正】販売店会議の資料

【要返信】○○委員会出席のお願い

【再送信】子育てアンケートご協力のお願い

【お詫び】メルマガ誤配信がありました

【ご案内】介護用品展を開催します

【ご報告】○○研修会を実施しました

---------------------------------

＊ 【至急】や【緊急】は、本当に緊急事態のときだけにします。【重要】はPRメールのように見えます。

［補足をつける］

件名の末尾に他と差別する補足を入れる。

---------------------------------

3月イベント企画（素案）

3月イベント企画（案1/20）

3月イベント企画（最終案）

異動のご挨拶（鈴木花子）

○○法の改正について（情報提供）

中堅研修会の在り方について（長文）

---------------------------------

＊ 同じテーマでやりとりしている間は、件名は変えないのが原則ですが、経過がわかるように補足を変えるのはOKです。（情報提供）は、情報を提供するだけなので返事は不要という意味、（長文）は、長いので読むのに時間がかかるという注意喚起です。

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。