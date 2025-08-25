º´¡¹ÌÚ»á¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¡Ö¤¹¤´¤¤Ìîµå¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Ìîµå¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Á÷¤ë¤È¤³¤í¤ÏÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢ºîÀï¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï22Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢¼ã¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·°éÀ®¡£¤½¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£´ÆÆÄ4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë