膝に水がたまる、O脚に… 変形性膝関節症の初期サインとは【医師解説】

高齢者に多く発症する変形性膝関節症。進行すると歩行が困難になるなど日常生活に大きな障害が出ます。そのため、できるだけ早期に治療を開始するのが理想です。今回は 変形性膝関節症の初期の症状と治療法について、あおき整形外科リハビリクリニックの青木先生に聞きました。

監修医師：

青木 隼人（あおき整形外科リハビリクリニック）

2010年3月東京医科歯科大学医学部医学科卒業。2013年4月東京医科歯科大学整形外科教室入局。以後関連施設にて勤務 （日産厚生会玉川病院、九段坂病院、多摩北部医療センターなど）。2021年3月東京医科歯科大学大学院応用再生医学分野修了。2021年4月北水会記念病院整形外科医員。2023年6月花みずき会保谷厚生病院整形外科部長。2024年5月より現職。

編集部

変形性膝関節症を発症すると、どのような症状が出現するのですか？

青木先生

初期では立ち上がったり、歩き始めたりといった動作を開始するときに膝の痛みが出現します。違和感を覚えることもありますが、安静にしているときには痛みなどの症状はありません。

編集部

初期ではどのような治療が行われるのですか？

青木先生

症状が軽い場合にはまず、運動療法を行います。具体的には大腿四頭筋強化訓練や関節可動域改善訓練などの運動療法を行って、膝のコンディションの改善を図ります。日常生活に支障が出ている場合には、痛み止めの薬を内服したり、外用薬を使用したりするなど、薬物療法を行います。

編集部

中期以降ではどのような症状が見られますか？

青木先生

中期以降になると、安静にしても痛みなどの症状が見られるほか、正座や深くかがむ動作、階段の上り下りなどが、痛みのために可動域制限が出現します。膝関節の炎症が進み、関節液の分泌量が増えて、いわゆる「膝に水がたまる」状態になります。また、膝の変形も目立ち始め、O脚が進みます。稀にX脚が見られることもあります。

編集部

中期以降ではどのような治療が行われるのでしょうか？

青木先生

初期と同じく、運動療法で膝のコンディションをよくしたり、薬物療法によって症状の改善を図ったり、炎症や痛みを抑えたりします。ただし、保存的治療で効果が乏しい場合には手術も検討します。

※この記事はMedical DOCにて＜家族に｢変形性膝関節症｣がいる人必見 重症度別治療法･手術内容【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。