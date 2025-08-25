文化放送『くにまる食堂』9月末で終了へ 23年間”午前の顔”野村邦丸氏「やっと卒業」 日曜午後1時から新番組スタート
野村邦丸氏（68）がパーソナリティーを務める文化放送『くにまる食堂』（月〜木 前9：00）が、9月末をもって終了する。25日、同番組内で野村氏から発表された。
【写真】『くにまる食堂』野村邦丸氏、腎臓がんステージ3公表
オープニングで、野村氏は9月での番組終了を告知した上で「私的にいうと、20数年間やって、やっと卒業」と明るいトーンでコメント。「本当にご愛聴いただきまして、ありがとうございました。私は文化放送からすべて卒業かと言いますと、日曜日に午後1時から4時までの番組で」と、新番組がスタートすることを打ち明けていた。
野村氏は、2002年10月7日〜05年4月1日『野村邦丸のごきげん！二重丸◎』を皮切りに、2005年4月〜2010年9月『くにまるワイドごぜんさま〜』、2010年10月〜16年9月『くにまるジャパン』、2016年10月〜2022年3月『くにまるジャパン極』で、22年4月からは『くにまる食堂』を担当していた。23年間にわたって、同局午前の番組パーソナリティーを務めてきた。
25年4月には『くにまる食堂』内では、野村氏が腎臓がんであることを公表していた。
