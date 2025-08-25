【GUの990円メンズシャツ】が優秀！ 大人の垢抜け♡「サマ見えコーデ」

暑い時季でもこなれ感のあるファッションを楽しみたい人に、いまチェックしてほしいのが【GU（ジーユー）】のメンズシャツ。大人のコーデに欠かせない「サマ見え」を実現してくれそうなシャツが、セール価格で990円という驚きのプライスで販売中です。メンズアイテムならではのフォルムは、着るだけで垢抜け。GUスタッフさんによる大人カジュアルコーデとともに、その魅力を解説していきます。

ゆったり軽やかなデニムシャツ

【GU】「デニムボクシーワークシャツ（5分袖）」\990（税込・セール価格）

デニム生地は夏には暑い感じがしますが、こちらは公式サイトによると「軽やかに羽織れるライトデニム素材」とのことで、暑さが続く秋の初めまで活躍しそうな予感。さらに、メンズシャツは女性が着るとダボダボになってしまうこともあるなかで、「ゆとりのある身幅ながら、すっきりと着用できるシルエット」（公式サイトより）だから、程よいゆったり感できれいに着こなせそうです。胸元のダブルポケットが、コーデのカジュアルなアクセントに。

抜き襟で一気にフェミニン度アップ

メンズシャツでも、着こなし次第でぐっとフェミニンな雰囲気がアップ。抜き襟をして首まわりを広く開けることで、デコルテがきれいに見えて女性らしいシルエットに。デコルテの見せ方に加えて、アクセサリーやシューズでもフェミニンさをプラス。ゆったりとしたスウェットパンツを合わせたメンズライクなコーデでも、大人の女性にぴったりのこなれたスタイリングに仕上がっています。

ジョガーパンツでスポーツMIXコーデに

女性らしく、かつトレンド感のある大人カジュアルコーデに仕上げたいなら、スポーティなジョガーパンツを選んでみて。最近のボトムスはゆったりめが主流ですが、スウェットをお出かけ仕様にしたジョガーパンツなら、今季らしさと女性らしいシルエットを両立できそう。パンプスのストラップで足首のほっそり感を強調すれば、スポーティでカジュアルなのに、上品なコーディネートが完成！

デニム × デニムでこなれ感たっぷり！

マキシスカートにインすれば、メンズシャツを使っているとは思えないフェミニンなコーデに。シフォンスカートやティアードスカートを合わせても可愛いですが、今季おすすめなのはデニムスカートを合わせるデニム on デニムのスタイリング。デニムの色に微妙な違いがあっても、立体感が出てGOOD。オシャレ偏差値が高く見える、こなれ感たっぷりコーデです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N