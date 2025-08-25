終了前に急げーーーッッ！！【サーティワン】カラフルで可愛い♡「限定フレーバー」

9月3日までの期間限定！【サーティワン】では「31ポケ夏！ キャンペーン」を開催中。カラフルなビジュアルの限定フレーバーが登場しているほか、ポケモンデザインのダブルカップやサンデーなど見逃せないラインナップとなっています。今回は、ぜひ試したい限定フレーバーに加えて、ポケモン尽くしのサンデーをご紹介！

限定フレーバー「ピカチュウ トロピカソーダ」

「ソーダーフロートをソルベとバニラで表現した」（公式サイトより）という、清涼感のある限定フレーバー。ホワイトチョコ風味のピカチュウ型のお菓子がアクセントになっています。@ftn_picsレポーターHaruさんは「ポケモン ダブルカップ」でこの限定フレーバーをセレクト。「ソーダ風味の爽やかなソルベが、夏の暑さを忘れさせてくれました」とコメントしています。オリジナルデザインのスプーンや絵柄を選べるカップも可愛い。

暑さ吹き飛ぶ！？ 華やか「ポケモン サンデー」

ピカチュウとパモのチョコレート・ホイップクリーム・カラースプレーをトッピングし、2種類の紙のピックを添えた「ポケモン サンデー」。見た目にも華やかで、食べるのがもったいないくらいかも。こちらはオリジナルのフレンダピック付きなのも嬉しいポイント。

夏休みのおやつは【サーティワン】に決まり！ ぜひ近くのお店に立ち寄って！

