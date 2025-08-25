◆米大リーグ パドレス２―８ドジャース（２４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、敵地・パドレス戦に先発。６回４安打２失点で１１勝目を挙げ、ド軍は同率首位に再浮上。地区優勝へのマジック「３１」が点灯した。山本は球数９２球で防御率２・９０となった。

今季は３月の東京シリーズで開幕投手を務め、負傷者続出のチームの中で唯一先発ローテを守り続けているエースは「しっかり私生活の面も野球の面も、どちらも落ち着いて過ごせてますし、一日一日をしっかり過ごせているので」と分析。メジャー１年目の昨季は右肩痛で約３か月の離脱を経験したが、「１試合平均でいうと球数も少ないですし、日本の時は１２０球、もっといってる時もありましたし。こっちは中５日で、状況は多少違いますけど、約１週間に１回投げていくっていう基本的な、心がけるところだったりは同じかなと思います」と頼もしかった。「あっという間に８月の後半になりましたけど、また気を引き締めて、ここからさらに大事な登板に入っていくので、ますます頑張れたらなと思います」と意気込んだ。

球威抜群だった。初回はマチャドを９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球で空振り三振。２回は５番・ボガーツをこの日最速の９７・７マイル（約１５７・２キロ）直球、続くシーツは９６・８マイル（約１５５・８キロ）ツーシームで空振り三振と速球で圧倒した。

１点リードの３回は１死からクロネンワースに初安打となる左前打を許すと、９番・ディアスには２ボール２ストライクからの５球目、捕手ラッシングのサインに首を振って投じた９２・８マイル（約１４９・３キロ）の変化球が内角高めに抜けたところを左中間席への逆転２ランとされた。だが、簡単には崩れない。５回は先頭のシーツに左翼線へ二塁打を許し、１死一、二塁で前の打席で被弾したディアスを迎えたが、カットボールで右飛に打ち取った。

２―２の６回は１死からマチャドに左前打を打たれたが、２死一塁からボガーツをカットボールで空振り三振。この日６個目の奪三振で役目を終えた。直後の７回に女房役のラッシングに決勝３ランが生まれ、山本は満面の笑みを浮かべて喜んだ。

前回１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦では７回４安打３失点で勝ち負けはつかなかったため、今月１７日に２７歳の誕生日を迎えてから初勝利となった。チームはナ・リーグ西地区の首位攻防戦で２連敗し、前日２３日（同２４日）に首位から陥落したが、今季最後の直接対決で一日で首位返り咲き。今季の両軍の対戦成績は９勝４敗でドジャースが勝ち越し、残り３１試合に両軍が全勝してもド軍が上回るため、マジック「３１」が点灯した。

山本にとってパドレスは“因縁”の相手だ。ＭＬＢデビュー戦となった昨年３月２１日の韓国シリーズ第２戦では１回５失点ＫＯを喫し、昨季レギュラーシーズンでは２試合で防御率１２・００と打ち込まれた。ポストシーズンの地区シリーズでも第１戦で３回５失点。癖がバレている可能性も指摘されていたが、同第５戦では５回２安打無失点で勝利に導き、ワールドシリーズ制覇につなげた。今季は６月１９日（同２０日）に本拠地で初対戦し、７回途中７安打３失点で黒星だったが、しっかりやり返した。