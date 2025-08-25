◇ナ・リーグ ドジャース8―2パドレス（2025年8月24日 サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に先発。6回4安打2失点と力投し11勝目を挙げてチームを同率首位再浮上に導き、地区優勝マジック31点灯に貢献した。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――今日の投球を振り返って。

「今日はどうしても落とせない試合だったので、いつも以上に集中力も高く試合に入れたと思いますし、試合途中ホームランで逆転されてしまったけど、なんとかチームが勝つことができて良かったと思います」

――バッテリーを組んだラッシングが本塁打を打った。

「ピッチングの面でももちろん助けてもらいましたし、最後ラッシングが試合を決める一発が出て僕自身もすごくうれしかったですし、チームもさらに勢いづいたような、そんな雰囲気だったので本当に良かったと思います」

――今年1年間、ローテーションを守り続けている要因は。

「私生活の面も野球の面もどちらも落ち着いて過ごせてますし、1日1日をしっかり過ごせているので、あっという間に8月後半になりましたけど、また気を引き締めて、ここからさらに大事な（時期に）入ってくるので、ますます頑張れたらなと思います」

――3回に浴びた2ランの1球は。

「試合展開的にも先制して何とかそれを守ったままいきたかったんですけど、そこを逆転されてしまったので、そこはすごく悔しいポイントではありましたけど、その後、同点なってからしっかりといいピッチングができたので、全体的にはすごくいい仕事だったかなと思います」

――真っ直ぐの力強さが伝わってきた。

「感覚がすごく良かったですし、感覚以上にスピードが出てたのかなと思いますし、調子が良い証拠です。良い時に出る感覚でした」

――パドレスに連敗して迎えた一戦、重圧は。

「チーム内も特にそんな変な焦りとかありませんでしたし、今日の試合に全員がいい入りをして向かっていけたので、勝てたと思います」

――去年の地区シリーズでパドレス戦った。その経験は生きたか。

「もちろんやっぱりすごく良いチームですので勢いもあるし、実力もあるチームなので、とにかく冷静に」

――東京での開幕からポストシーズンを含めると7カ月半にも及ぶが準備は。

「これまでたくさん投げてきたので、いつも通りです」

――シーズンの長さが日本と違うが対応は。

「1試合平均でいうと球数も少ないですし、日本の時は120球、もっといってる時もありましたし、こっちは中5日ですけど状況は多少違いますけど、約1週間に1回投げていくローテーションを守る、基本的なことを心がけるのは同じかなと思いますし、体調良くいけているのでこのまま頑張りたいと思います」

――いつも以上に集中というのは。

「集中しなきゃいけないというか、いつも以上に良い入りが集中してできたっていう。試合への入る意気込み、心構えはいつも通りですし、毎試合とにかくベストで全力で入るっていうのはまったく変わりないです。今日は結果的にいろいろとうまくいったなと思います」