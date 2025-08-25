【てぃ先生が答える】だっこひもとおんぶひも、どちらがいいですか？
【みんなの悩み】だっこひもとおんぶひも、どちらがいいですか？
成長のためにはおんぶひものほうがいいと聞きました。
それぞれ、メリットデメリットが知りたいです。
【てぃ先生の答え】成長にあわせて使い分けるといいです
だっこひもとおんぶひも、どちらが絶対にいいということはありません。ただ子どもにとっては、おんぶひものほうが視線が外に向きやすいので、いろんな発見があり好奇心も満たされます。たまにだっこひものなかにいる子どもが、首をグイッと曲げてまわりを見ていることがありますよね。そういった姿が頻繁に見られるようになったら、おんぶひものほうがおすすめです。移動中もママパパと同じくらいの高さからずっとまわりが見えるので、お出かけ中も飽きずに機嫌よくしてくれる、というメリットもあります。
だっこひものいいところは、ママパパの顔が見られたり、守られているという安心感があったりするところです。
最近はだっこひもでも、前を向いた状態で子どもが入れるものがあるので、子どもの成長にあわせて使い分けてほしいと思います。
