恋人との死別を乗り越えた女優イ・ユヨン、娘出産を経て9月にウェディングマーチ

女優イ・ユヨンが来る9月に幸せなウェディングマーチを奏でる。韓国メディア『OSEN』の取材によると、イ・ユヨンと一般人の夫は9月21日午後、ソウルのある式場で非公開の結婚式を挙げる。

【写真】イ・ユヨン、ベッドで"腕枕"の熱愛写真

イ・ユヨン夫妻は招待状で「私たちはすでに夫婦として一つの家庭を築き、共に歩んできた時間を通じて愛と信頼を育んできました。今回、家族と親族をお招きして、その誓いを正式に分かち合いたいと思います。花より美しく、陽射しより温かく生きていけるよう、これからの未来を祝福していただければ幸いです」と心境を伝えた。

イ・ユヨンと夫は婚姻届提出や娘の誕生などで温かな家庭を築いており、家族や親しい知人だけを招いて、結婚発表から1年後に少し遅めの結婚式を挙げることとなった。

イ・ユヨンは2023年2月に現在の夫との交際を公表し、翌年7月、KBS2ドラマ『乱暴に扱ってください』の放送終了翌日に結婚と妊娠を同時に発表した。作品に迷惑をかけないようドラマ終了後に私生活を公開し、同年8月には元気な娘を出産した。

ただし、出産と育児のため結婚式は一時延期されていたが、今回は幼い娘と共に3人で挙げる式となり、より意味深いものになる見込みだ。

1989年生まれのイ・ユヨンは、2012年に短編映画『花は枯れるのではなく』でデビューし、映画『アトリエの春、昼下がりの裸婦』（14）、『ザ・ソウルメイト』（18）、『ジャンルだけロマンス』（21）、ドラマ『愛の迷宮-トンネル-』（17）、『インサイダー』（22）などに出演している。

昨年は観客動員数385万人を記録した映画『消防官』で救急隊員ソヒ役を演じ、さらに最近放送終了したドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』にも特別出演し、注目を集めた。

私生活では2016年12月には17歳年上の俳優キム・ジュヒョクさんとの熱愛を認めたが、2017年10月に交通事故で失うという悲劇を経験ている。

◇イ・ユヨン プロフィール

1989年12月8日生まれ。2014年に映画『アトリエの春』でデビューした。以降、ドラマ『愛の迷宮−トンネル−』『君のせいで何もできない！』『ダーリンは危機一発！』『みんなの嘘』『インサイダー』、映画『背徳の王宮』『あいつだ』『マリオネット 私が殺された日』『ザ・ソウルメイト』などに出演した。2016年12月に17歳年上の俳優キム・ジュヒョクとの熱愛を認めたが、2017年10月に彼が交通事故で亡くなる悲劇を経験。2024年7月3日、一般男性との結婚、妊娠を発表した。

