½÷Í¥äªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
äª¤Ï¡ÖSardegna¡¡ËèÆü¥Ñ¥¹¥¿¿©¤Ù¤Æ³¤¤Ç¤×¤«¤×¤«¤·¤Æ¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¿¹¬¤»¡×¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥µ¥ë¥Ç¡¼¥Ë¥ãÅç¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿åÃå¤Ç³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÉô²°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Î¹¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·ã¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤è¤ê¼«Á³¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÅ·¤¬ÆóÊª¤òÍ¿¤¨¤¿¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
äª¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çäª¤Ï¡¢Áð¸¶¤Ë¤ªÁê¼ê¤ÈºÂ¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÏÀ¿¼Â¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£