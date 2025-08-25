好き＆行ってみたい「関東地方の車中泊スポット」ランキング！ 千葉県の「道の駅ちくら 潮風王国」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は8月18日、10〜60代の男女250人を対象に「車中泊スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「関東地方の車中泊スポット」ランキングを紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「目の前が海で、海鮮丼もおいしそう。いつか行ってみたいです。（30代女性／神奈川県）、「海が目の前に広がり、新鮮な海鮮グルメや景観を同時に楽しめるから」（20代女性／長崎県）、「道の駅の近くに磯遊びできる場所があり楽しめそうだから」（30代男性／東京都）などの声がありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※当ランキングは、掲載時点で車中泊や休憩が可能とされている施設をご紹介していますが、現地のルールが変更となる場合があります。ご利用の際は最新情報をご確認ください
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：道の駅ちくら 潮風王国（千葉）※仮眠可／87票2位は、千葉県南房総市の「道の駅ちくら 潮風王国」。房総半島の南側にあり、太平洋を望む抜群のロケーションに恵まれています。アワビや伊勢エビなどの新鮮な海の幸を堪能できるレストランやカフェのほか、約2000坪の広大な芝生広場、磯遊びが楽しめる千田海岸、四季折々の草花が楽しめる花畑など家族で楽しめる屋外スポットも充実しています。
1位：RVパーク 那須塩原エヅリン（栃木）／122票1位は、 栃木県那須塩原市の「RVパーク 那須塩原エヅリン」。日本で初めてフィッシング場を併設し、ニジマスやイワナ、ヤマメなどの釣りやバーベキューが楽しめます。近くの温泉施設が割引適用で利用でき、市街地に近いので買い物も便利。那須の自然を満喫しながら、シャワーや発電機、ドッグランも完備の快適な車中泊が楽しめるスポットです。
