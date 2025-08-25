¡ÚÁ´ÊÆOP¡ÛÆâÅçË¨²Æ¤¬3»þ´ÖÄ¶¤Î»àÆ®À©¤·2Ç¯Ï¢Â³½éÀïÆÍÇË¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È7ËÜ¤·¤Î¤®ÎÞ¤Î3¥«·î¤Ö¤êÇòÀ±
¡¡¡þÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡¡Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥¥ó¥°¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñºÇ½ªÀï¡¦Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°94°Ì¤ÎÆâÅçË¨²Æ¡Ê24¡á°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë¤¬Æ±39°Ì¤Î¥ª¥ë¥¬¡¦¥À¥Ë¥í¥Ó¥Ã¥Á¡Ê24¡á¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤ò7¡½6¡¢4¡½6¡¢7¡½6¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡3»þ´Ö9Ê¬¤Î»àÆ®¤¬Áê¼ê¤Î¥À¥Ö¥ë¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÆâÅç¤ÏÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¸ý¸µ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥³¡¼¥È¾å¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤À¡£ºÇ½ªÂè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥À¥Ë¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ë7ËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£5¡½6¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè12¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï0¡½40¤ÈÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ10¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢11¡½9¤ÇÀ©¤·¤¿¡£Ëþ°÷¤Î´Ñ½°¤«¤éÂçÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿ÆâÅç¤ÏÃæ·Ñ¶ÉWOWOW¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞÀ¼¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡5·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤ä¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ä¥¢¡¼10Ï¢ÇÔ¡£Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤â¤Þ¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤È¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¤Ð¤ó²ó¤·¤¿»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Äü¤á¤º¤Ë¡¢µÕ¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¼«¿®¤Ê¤¯º£Æü¤â¡Ê»î¹ç¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯128°Ì¤Î¼Æ¸¶±ÍºÚ¡Ê27¡á¶¶ËÜÁí¶È¡Ë¤Ï2021Ç¯Âç²ñÍ¥¾¡¤ÎÆ±36°Ì¥¨¥Þ¡¦¥é¥É¥¥¥«¥Ì¡Ê22¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤Ë1¡½6¡¢2¡½6¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¤¿¡£