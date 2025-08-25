◆米大リーグ マリナーズ１１―４アスレチックス（２４日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズのＣ・ローリー捕手が２４日（日本時間２５日）、本拠のアスレチックス戦で２打席連続の４８号と４９号を連発し、捕手によるＭＬＢ最多本塁打記録を更新した。

１点を先制されて迎えた無死一塁の第１打席で、左腕ロペスから右打席で左翼スタンドにたたき込んだ。捕手によるＭＬＢ最多本塁打は２１年にＳ・ペレス（ロイヤルズ）が記録した４８本で、これに並ぶと、３―１と逆転して迎えた２回２死二塁の第２打席でも、再び左中間へ豪快な４９号本塁打も連発し、あっという間に新記録を達成した。

ヒーローインタビューでローリーは「とにかくすごく楽しかった。覚えているのは、観客のみんなが総立ちになって、帽子を取ってあいさつした瞬間ですね。あれは本当にクールな時間でした」。先発ギルバートは６回１失点でキャリアハイの１３Ｋの快投。「ブルペンから調子が良くて、今日は行けると感じていた」と捕手としての喜びも語った。

ローリーのマルチ本塁打は７月１１日のタイガース戦以来で今季９度目。同３１日には４２号を放ち、１９９６年にＴ・ハンドリー（マーリンズ）が達成した両打ち捕手による最多本塁打記録「４１」を更新している。両打ち最多は１９６１年のＭ・マントル（ヤンキース）の５４本。同２位もマントルで５６年に記録した５２本となっている。

ローリーはＤＨでも出場しており、捕手として出場した試合では４０本目。この項目でのトップは２００３年のＪ・ロペス（ブレーブス）による４２本が最多で、２本差に迫った。