Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ172.19¡¡¹âÃÍ172.68¡¡°ÂÃÍ171.83
173.49¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
173.08¡¡Äñ¹³2
172.64¡¡Äñ¹³1
172.23¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
171.79¡¡»Ù»ý1
171.38¡¡»Ù»ý2
170.94¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ198.73¡¡¹âÃÍ199.54¡¡°ÂÃÍ198.33
200.61¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
200.08¡¡Äñ¹³2
199.40¡¡Äñ¹³1
198.87¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
198.19¡¡»Ù»ý1
197.66¡¡»Ù»ý2
196.98¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ183.36¡¡¹âÃÍ184.03¡¡°ÂÃÍ183.03
184.92¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
184.47¡¡Äñ¹³2
183.92¡¡Äñ¹³1
183.47¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
182.92¡¡»Ù»ý1
182.47¡¡»Ù»ý2
181.92¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ95.38¡¡¹âÃÍ95.60¡¡°ÂÃÍ95.15
96.05¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
95.83¡¡Äñ¹³2
95.60¡¡Äñ¹³1
95.38¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
95.15¡¡»Ù»ý1
94.93¡¡»Ù»ý2
94.70¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ86.18¡¡¹âÃÍ86.46¡¡°ÂÃÍ85.99
86.90¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
86.68¡¡Äñ¹³2
86.43¡¡Äñ¹³1
86.21¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
85.96¡¡»Ù»ý1
85.74¡¡»Ù»ý2
85.49¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ106.29¡¡¹âÃÍ106.92¡¡°ÂÃÍ105.98
107.75¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
107.34¡¡Äñ¹³2
106.81¡¡Äñ¹³1
106.40¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
105.87¡¡»Ù»ý1
105.46¡¡»Ù»ý2
104.93¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
