Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ8.42¡¡¹âÃÍ8.44¡¡°ÂÃÍ8.37
8.52¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
8.48¡¡Äñ¹³2
8.45¡¡Äñ¹³1
8.41¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
8.38¡¡»Ù»ý1
8.34¡¡»Ù»ý2
8.31¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ114.67¡¡¹âÃÍ115.42¡¡°ÂÃÍ114.45
116.21¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
115.82¡¡Äñ¹³2
115.24¡¡Äñ¹³1
114.85¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
114.27¡¡»Ù»ý1
113.88¡¡»Ù»ý2
113.30¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.62¡¡°ÂÃÍ3.57¡¡½ªÃÍ3.58
19.24¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
19.13¡¡Äñ¹³2
18.97¡¡Äñ¹³1
18.86¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
18.70¡¡»Ù»ý1
18.59¡¡»Ù»ý2
18.43¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.62¡¡°ÂÃÍ3.57¡¡½ªÃÍ3.58
3.66¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.64¡¡Äñ¹³2
3.61¡¡Äñ¹³1
3.59¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.56¡¡»Ù»ý1
3.54¡¡»Ù»ý2
3.51¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
