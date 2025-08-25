¡Ö¤´¤á¤óÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×ºÇ°¦¤ÎÈà»á¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸å¡¢±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÈà»á¤Ë¥Õ¥é¤ì¤ÆÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿½÷À¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä
¡Ö·ëº§¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤Ë¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¡Ø¤´¤á¤óÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÉâµ¤Áê¼ê¤¬Ç¥¿±¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤é¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤ÆÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡£¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¹¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¿É¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å»ä¤ÎÈà»á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÈà»á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥¦¥Á¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ø¤¢¤Î¿Í¤Ï¤ä¤á¤È¤¤¤¿¤é¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯2·î¡Ë
¢¦ ±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ë¸òºÝ¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
