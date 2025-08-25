えっコレ100均なの？！「お洒落なセレクトショップで売ってそう…」褒められカップ＆ソーサー

お洒落な食器が度々話題になるセリアですが、先日も売り場で、とっても可愛いカップとソーサーのセットを見つけちゃいました♡まるでセレクトショップに並んでいそうなデザイン性の高さに脱帽。これが￥110（税込）で買えるなんて、セリアさんの進化が止まりません！コスパ抜群なので、この機会に要チェックですよ♪

商品情報

商品名：クラウド型カップ＆ソーサー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）

カップ：9.7×7.2cm

ソーサー：13.4×10×1.8cm

容量：220mŁ

販売ショップ：セリア

セレクトショップで売ってそう！セリアで高見えする食器をGET♡

「食器のクオリティが高すぎる！」と度々話題になるセリアですが、先日季節もの売り場を覗いてみると、またまたお洒落なアイテムを発見しました。

今回はGETしてきたのは、その名もセリアの『クラウド型カップ＆ソーサー』。セレクトショップで販売されていそうな今っぽいデザインがGOOD。カップとソーサーがセットで￥110（税込）と、コスパも抜群に良い商品です。

もこもこと独特な形をした持ち手は、一見持ちにくいかな？と思いましたが、意外と指の引っ掛かりが良いんです。違和感なく使えるので、新しい発見でした。

ちなみに、カップのサイズは約9.7×7.2cm。容量は220ｍLです。ソーサーの大きさは約13.4×10×1.8cmとなっています。

まるで雲のように浮かんでいるみたい♡セリアの『クラウド型カップ＆ソーサー』

デスクに置いてみると、まるで雲のようにふわふわとカップやソーサーが浮かんでいるみたいに♡見た目に癒されるデザインです。また、材質はポリプロピレンで、耐熱温度が100度と高い仕様になっているのも魅力。あたたかいコーヒーも楽しめちゃいます。

ただ1つ、気になる点がカップの縁。ところどころバリを感じるので、口当たりはいまひとつ…しかし、見た目は気に入っているので、自己責任で軽くやすりをかけてから使おうかな〜と検討しています。

同じく季節もの売り場で見つけた、セリアの『2トーンマググラス』もおすすめです！韓国風の食器が好きな方は、ぜひ探してみてくださいね！

今回はセリアの『クラウド型カップ＆ソーサー』と『2トーンマググラス』をご紹介しました。

気になった方はセリアでチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。