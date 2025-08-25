２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８４６ドル高で最高値更新 パウエル議長の講演で利下げ期待 ２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８４６ドル高で最高値更新 パウエル議長の講演で利下げ期待

２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８４６．２４ドル高の４万５６３１．７４ドルと大幅反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が同日、ジャクソンホール会議での講演で、雇用の下振れリスクについて言及。「政策スタンスの調整が正当化される可能性がある」との認識を示した。これを受けて利下げ観測が強まり、株式相場を支援した。ＮＹダウは過去最高値を更新した。



キャタピラー＜CAT＞やボーイング＜BA＞、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が値を上げ、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞やホーム・デポ＜HD＞が上伸。カメコ＜CCJ＞が買われ、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス＜NCLH＞が高い。一方、ウォルマート＜WMT＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が冴えない展開。コカ・コーラ＜KO＞やＡＴ＆Ｔ＜T＞が軟調だった。



ナスダック総合株価指数は３９６．２２ポイント高の２万１４９６．５３と４日ぶり大幅反発。エヌビディア＜NVDA＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が堅調推移。テスラ＜TSLA＞とインテル＜INTC＞が値を飛ばし、エンフェーズ・エナジー＜ENPH＞とシーザーズ・エンターテイメント＜CZR＞が大幅高となった。半面、コストコ・ホールセール＜COST＞やインテュイット＜INTU＞、ギリアド・サイエンシズ＜GILD＞が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS