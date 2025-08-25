8月22日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。ギャンブル借金芸人が“家主”の彼女に借金がバレた衝撃の理由を明かした。

【映像】ギャンブル好き芸人の借金が彼女にバレた衝撃理由

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

今回の企画は「誇張師たち〜この話どこを盛っている？〜」。トークのプロである芸人たちがエピソードをどれだけ巧妙に漏れるのか、盛りどころがバレないよう面白く話せるかを競う。

ギャンブル大好き芸人・岡野陽一のトークテーマは「怖い話」。岡野は「僕は今、彼女と一緒に住んでいる」と切り出した。ギャンブルをやめられず、負けると借金をしてしまうという岡野。「どうしてもお金を友人に借りちゃう。で、給料日に返す生活」「彼女は『それだけはやめてくれ』『借りたら殺すよ』と言う」と、本来は借金を禁じられていると語った。

借りないと首が回らない状況になると、岡野は友達に「貸してください」とLINEするそう。「その都度消し、振り込んでもらったら消す、というのを繰り返す」「几帳面な性格なので完璧にできる」と証拠隠滅に自信をにじませた。

ところが彼女から「あなた借金してますね」と疑いをかけられてしまった。「借りている」「借りていない」と押し問答になった岡野は、スマホを彼女に渡し「見ろよ」と強く出たそう。証拠は隠滅しているので強気を装いつつも、内心はドキドキしていたと明かした。

すると彼女は「やってますね。殺します」ときっぱり。なんと彼女は予測変換の「か」から「貸してください」という文言を発見し、岡野の借金を見破ったという。果たして岡野は話を盛っているのか。