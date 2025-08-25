生徒思いの高校教師に淫行疑惑… 高2「先生を好きになるのは、罪ですか？」 『ぼくほし』第7話あらすじ
俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜 後10：00）第7話が、きょう25日に放送される。
【動画】『ぼくほし』第7話予告 「先生が好き…」抱きしめるシーンも
ドラマタイトルの略称は『ぼくほし』。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公の白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。主人公にとっての良き理解者となるヒロイン・幸田珠々（堀田真由）、理事長・尾碕美佐雄（稲垣吾郎）、さらに生徒や教員たちが物語を織りなす。
第7話は、生徒思いの人気教師に、淫行疑惑が浮上。同僚の窮地に、健治はスクールロイヤーとして意外な行動を見せる。予告動画では、生徒が教師に迫る様子とともに、「任意同行願います」と警察が登場する姿が映っている。
■第7話あらすじ
スクールロイヤーとして徐々に教師や生徒から信頼され、多くの相談が寄せられるようになった健治。一方で、珠々への好意はおかしな行動にも表れるようになり、その様子は同僚の山田（平岩紙）にも分かってしまうくらい顕著なものに。
そんななか、多忙による知恵熱で保健室に駆け込んだ健治は、2年の島田聖菜（北里琉）から、「先生を好きになるのは、罪ですか？」と尋ねられる。恋愛のイロハが分からず悩ましげな表情を見せる健治に対し、うれしそうな表情を見せて帰っていく島田だったが、養護教諭の菊池（西野恵未）によると、島田は同年代の男子に嫌悪感があり、教室で授業を受けることが困難らしい。それでも、精神的に不安定な母親がいる自宅よりはマシだと保健室登校を続けていて、1年のときの担任だった巌谷（淵上泰史）はそんな島田を今も気にかけているようだった。
その巌谷のもとに、カンニング騒動を起こした有島（栄莉弥）の父親から、今後、息子には受験に関係ない授業を受けさせないと連絡が入る。それが有島本人の意思ではないと確信した巌谷と健治は、協力して父親の説得を試みることに。しかしその晩、巌谷は青少年保護育成条例違反の容疑で、警察に任意同行を求められてしまう。深夜に補導された島田が巌谷の家に向かうところだったといい、2人が個人的に連絡を取っていたことを知った教師たちの間には衝撃が走り…。
【動画】『ぼくほし』第7話予告 「先生が好き…」抱きしめるシーンも
ドラマタイトルの略称は『ぼくほし』。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公の白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。主人公にとっての良き理解者となるヒロイン・幸田珠々（堀田真由）、理事長・尾碕美佐雄（稲垣吾郎）、さらに生徒や教員たちが物語を織りなす。
■第7話あらすじ
スクールロイヤーとして徐々に教師や生徒から信頼され、多くの相談が寄せられるようになった健治。一方で、珠々への好意はおかしな行動にも表れるようになり、その様子は同僚の山田（平岩紙）にも分かってしまうくらい顕著なものに。
そんななか、多忙による知恵熱で保健室に駆け込んだ健治は、2年の島田聖菜（北里琉）から、「先生を好きになるのは、罪ですか？」と尋ねられる。恋愛のイロハが分からず悩ましげな表情を見せる健治に対し、うれしそうな表情を見せて帰っていく島田だったが、養護教諭の菊池（西野恵未）によると、島田は同年代の男子に嫌悪感があり、教室で授業を受けることが困難らしい。それでも、精神的に不安定な母親がいる自宅よりはマシだと保健室登校を続けていて、1年のときの担任だった巌谷（淵上泰史）はそんな島田を今も気にかけているようだった。
その巌谷のもとに、カンニング騒動を起こした有島（栄莉弥）の父親から、今後、息子には受験に関係ない授業を受けさせないと連絡が入る。それが有島本人の意思ではないと確信した巌谷と健治は、協力して父親の説得を試みることに。しかしその晩、巌谷は青少年保護育成条例違反の容疑で、警察に任意同行を求められてしまう。深夜に補導された島田が巌谷の家に向かうところだったといい、2人が個人的に連絡を取っていたことを知った教師たちの間には衝撃が走り…。