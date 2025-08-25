お笑いコンビ、ガリットチュウの福島善成（47）が25日までに更新された、鬼越トマホークのYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。19年に発覚した吉本興業芸人らの闇営業問題で、ともに謹慎処分を受けた先輩芸人、宮迫博之からの「オファー」を断ったことを明かした。

冒頭のトークで、鬼越の良ちゃんが「これは僕ら正直に言います。たまたまオファー来たんで日が被っただけで。この後、宮迫（博之）さんとコラボします」と伝えると、福島は動揺したのか「嘘でしょ！？会わないよね？」と立ち上がった。鬼越の金ちゃんが「（宮迫に）怯えてるのか、腹立ってるのか、どっちなんですか？」と聞くと、福島は「いや、半々ですよ」と即答した。

金ちゃんが「あれ（闇営業騒動）以降、（宮迫と）会ってないですか？」と聞くと、福島は「ニアミスで、1回だけ会った」と告白。「品川（祐）さんの映画の試写会で、（宮迫には）もう絶対会わんとこう、と思って。宮迫さんが香水すごいじゃん。で、すぐ分かった。香水で。“あ、来た”って。（試写会が終わった後）駐車場行ったらたまたま宮迫さんいて。急にパーッと俺のとこ来て、体触って“よう頑張っとるな。見てるで。今度食べ来てや。牛宮城”って。（福島は）“はいっ”って」とわずかなやり取りを再現した。

そして闇営業騒動を振り返り、福島は「簡単に言うと、“先輩の言うことを聞いて会社を裏切ったら、先輩は後輩を裏切って会社についた”っていう。ざっくり言うと、そう」などと説明。

宮迫とのニアミスは、闇営業騒動以降、その駐車場での1回だけだといい、福島は「基本的になるべく会わないようにしている。1回、（宮迫のYouTubeチャンネルの出演）オファーが来たんだけど、丁重にお断りして」と話していた。