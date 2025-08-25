¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×9²ó¡ÈÏ¢ÇÔÁË»ß¡É¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë45¹æ¤ËÊÆµ¼Ô¶½Ê³¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤«¤é°ìÈ¯¡¡¥É·³ÃÏ¶èV¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö31¡×ÅÀÅô
ÂçÃ«¤¬9²ó¤Ë45¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î24Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¾¾°æÍµ¼ù¤«¤é±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ø45¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÏ¢ÇÔÁË»ß¤ò·è¤á¤ë¾×·âÃÆ¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾¾°æÍµ¼ù¤«¤é45¹æ¥¢¡¼¥Á
¡¡»î¹ç¤Ï8¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï3Ï¢ÇÔ¤ÏÁË»ß¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈºÆ¤ÓÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö31¡×¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤¬3²ó¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢6²ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Æ±ÅÀ¥½¥í¤Ç2¡Ý2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢7²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÃÍÀé¶â¤Î3¹æ¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î»³ËÜ¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÇï¼ê¡£24ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë18¹æ2¥é¥ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢7¡Ý2¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]