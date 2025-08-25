ドラマ「宮 -Love in Palace-」「会いたい」などで知られる韓国の女優ユン・ウネが、自身のYouTubeチャンネル「ユン・ウネのウネログイン」で、結婚相手に求める条件を明かした。



【写真】アイドルグループ「Baby V.O.X」メンバーとして活躍していたユン・ウネ

ユン・ウネは「結婚する時に、見極めるべきポイントを3つ教えてほしい」という38歳の視聴者からの質問に回答。「38歳になると、いろんなものが見えてくる。一番大切なのは性格」と外してはいけないポイントを指摘した。



続けて「私は、誠実な人が好き。外見も魅力的ならいいけど、ひと目見て『カッコいい』と思う人を好きになるわけではない」と、自身の価値観に言及した。また「相手の宗教も重視する」と言い、「同じものを見つめていかなければならないから」と現実的な視点での理由も伝えた。



そして「自分と価値観が合うことが大事」だと話し、「（重視する部分が）とても多い。だんだん増えていく気がする」と付け加えた。



（よろず～ニュース特約・moca）