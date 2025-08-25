【血液型×星座占い】サイコパスな女性を格付け！

5位 O型×みずがめ座の女性



あなたはサイコパスというよりは、ただの「ひねくれ者」という方が正しいかもしれません。他人の言うことをあまり素直に信じず、個性的な発言や行動が目立つでしょう。でも、そんなスタンスを続けていると、自分の本音とポーズの区別がつかなくなってしまい、いつしか本物のサイコパスになってしまうことも。

4位 AB型×おとめ座の女性



あなたは至極まっとうで考え方も一般的な性格だと言えます。人の痛みもよく分かり、喜怒哀楽もキチンと持っているあなたには、サイコパスな要素なんてどこにも見えないかもしれません。でも、実はその奥には常識の皮をかぶったこだわりと執着の気質が潜んでいます。あなたが本気で恋をしたら……かなり怖いかもしれません。

3位 B型×さそり座の女性



あなたは少し困ったところのある、魅力的な小悪魔サイコパスかも。やたらと自分勝手だったり、責任感に今ひとつ乏しかったりと、意図せずに異性を魅了してはポイ捨てしてはいませんか。かなりモテるタイプであり、同時に気まぐれが過ぎるため「恋のルール」はあなたには通用しないでしょう。でも、許されてしまうのは人徳かも。

2位 A型×ふたご座の女性



あなたはかなりサイコパスの要素を持っているかもしれません。トラブルがあると、すぐに他人のせいであると責任転嫁したり、自分は悪くないと自己保身に走る傾向があるようです。ある意味、とても頭の良い人であるとも言えるので、その賢さを建設的なことに活かせれば大成功する可能性も秘めています。

1位 AB型×うお座の女性