¥¿¥«¥È¥·¡¦¥È¥·¡¡²È¤¬¶á½ê¤Î·Ý¿Í¤È¿©»ö²ñ¡¡ºÊ¤â»²²Ã¤Ë¥¿¥«¶Ã¤¡Ö½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©·ÝÇ½¿Í¤Ç¸«¤¿¤Î¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤Î¥È¥·¡Ê49¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÈ¯¸«¡ª¥¿¥«¥È¥·¥é¥ó¥É¡×¡Ê¶âÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²È¤¬¶á½ê¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È°û¤ó¤ÀÆü¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢MC¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤È¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ç»¥ËÚ¤ò°û¤ßÊâ¤¯¥í¥±¡£¾¾²¬¤Ë¡ÖÅìµþ¤Ç¤É¤³¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥È¥·¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢½é¤á¤Æ¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¬²È¤¬¶á¤¤¤ó¤Ç¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿7·î17Æü¤Î¤³¤È¡£ºÊ¤È2¿Í¤Ç¤Î³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥·¤Ï¡ÖÄ¹Ã«Àî¤Ë¡¢¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é±ü¤µ¤ó¤âÏ¢¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÍ¶¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÉ×ÉØ¤Ç°û¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¿¥«¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤Î¡©½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©·ÝÇ½¿Í¤Ç¸«¤¿¤Î¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤ÎºÊ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¶Ã¤¡£¥È¥·¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤ÎºÊ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¿¥«¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¡È¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¤ò½Ð¤·¡¢¥È¥·¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Í¤¨¤è¡£¤É¤ó¤Ê²Ç¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£