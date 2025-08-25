¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï29°Ì¡¡¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¤¬¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡õ½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¡¡¥¤¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥¯GC¡á7440¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢29°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç29°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê34¡á±Ñ¹ñ¡Ë¤¬68¤È¿¤Ð¤·¤Æ18¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¼Ô¤¬Ç¯´Ö²¦¼Ô¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì30¿Í¤¬½Ð¾ì¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏºÇ½ªÀïÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¡¢¥¹¥³¥¢¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¶¥µ»¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£Ç¯¤ÏÁ´°÷¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£