「あらまぁー可愛い」「お尻ぷりぷりさせてめちゃくちゃ嬉しそう」と話題になっているのは、わんちゃんが交通指導隊員のお仕事に向かうお父さんをお見送りする光景。お父さんの後ろをついて散歩道をパトロールをするわんちゃんの姿が可愛いと反響を呼んでいます。この投稿は34万再生を突破。平和な朝のひとときが、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：交通指導隊員をするお父さん→朝の散歩で犬が着いていった結果…思わず癒される『尊いやり取り』】

お父さんと一緒に散歩道をパトロール

Instagramアカウント『MEGO （めご♀）』に投稿されたのは、柴犬のめごちゃんのある日のお散歩風景。この日、めごちゃんはお仕事に向かうお父さんのあとについて、一緒に朝のお散歩をすることに。お父さんは、相方の隊長さんと一緒に交通指導隊員のお仕事の現場へと向かいます。

めごちゃんは、そんなお父さんの後ろをぴったりとついて一緒にお散歩道をパトロール。たまに周りに視線を配って歩くめごちゃんの姿は、まるで街の安全を守る婦警さんのよう。こんなに可愛らしい婦警さんなら、思わず手を振りたくなってしまいそうです。

隊長さんにご挨拶するめごちゃん

お父さんたちと一緒にお散歩を始めためごちゃんは、少しすると歩みを早めたそう。その先には隊長さんの姿が。めごちゃんは隊長さんのことが大好きなのだそうで、隣を歩きたかったようです。

そんなめごちゃんの姿を見て、優しく手を伸ばしてくれる隊長さん。隊長さんに反応してもらっためごちゃんは、なんだか嬉しそう。お口を開けてにっこり笑顔になっていたといいます。

その後、歩くスピードを少し上げて、お父さんと隊長さんを先を歩き始めためごちゃん。パトロールをするかっこいい姿を、大好きなふたりに見せたかったのかもしれません。

平和な朝の風景にほっこり♪

そうしてパトロールをするめごちゃんですが、ときには寄り道をしたくなることもあるご様子。ほんの少し道草を食っていたところ、お父さんと隊長さんが先へ歩いて行ってしまい、距離が開いてしまったそう。ふたりと離れてしまったことに気がついためごちゃんは、急いでふたりのところへ走って行ったといいます。

そんなほっこりする朝のひと時が送れる街なら、きっと住人の人たちも笑顔で平和な毎日を送れていることでしょう。

めごちゃんの朝のお散歩の光景には、「めご婦警さん、ご苦労様でした」「隊員おふたりについて行くの可愛すぎる」「コネで警察犬になれるかな」といった声が寄せられることに。

Instagramアカウント『MEGO （めご♀）』では、そんなめごちゃんの平和な日々の暮らしが綴られていますよ。

めごちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「MEGO （めご♀）」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。