60歳でパート年収が100万円ほど。3年間厚生年金保険に入ると、将来受け取る年金額がどのくらいアップするの？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、60歳、パート年収100万円ほどの方が、3年間厚生年金保険に入ると、将来もらえる年金額はどのくらい増えるのかについてです。
▼計算式（※従前額保障で、2003年4月以降の計算式を使います）
2003年（平成15年）4月からの期間の平均標準報酬額（月給＋賞与）×5.769／1000×2003年（平成15年）4月以降の厚生年金保険加入期間
相談者は60歳でパート年収が100万円ほどとのことですので、毎月の給与収入（平均標準報酬額）は8万3000円（賞与なし）、厚生年金保険加入期間は36カ月（3年×12カ月）となるため、下記のように計算式にあてはめます。
8万3000円×5.769／1000×36カ月＝1万7237.77円（年額）
年額1万7237.77円は端数処理等がされ、月額に直すと約1436円。つまり相談者は、月額約1436円（年額1万7237.8円）、受け取る年金額が多くなります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
